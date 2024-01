Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walt Disney: accord de confidentialité avec ValueAct information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Walt Disney annonce avoir conclu un accord de confidentialité avec ValueAct Capital Management qui permet au géant du divertissement de fournir des informations à cette société d'investissement et de la consulter sur des questions stratégiques.



'ValueAct possède une vaste expérience dans l'investissement dans des entreprises de médias et de technologie qui traversent d'importantes transformations commerciales', souligne Disney, qui mentionne notamment Spotify, 21st Century Fox et Microsoft.



ValueAct a par ailleurs confirmé qu'elle soutiendrait la liste de candidats recommandée par le conseil d'administration de Disney pour l'élection à son conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle de 2024.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE 0.00%