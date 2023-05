Walt Disney : abandon de la construction d'un campus d'une valeur de près de 1milliard de dollars

Analyse sectorielle Communication et Médias

(AOF) - Walt Disney, dont le titre recule de 0,6% en avant-Bourse, devrait selon une information rapportée par Bloomberg, réduire son offre sur son service de vidéos à la demande. Par ailleurs, les employés du groupe ont pris connaissance via un courriel que la société va abandonner un projet de construction d'un campus en Floride de près d'un milliard de dollars. Hier, Walt Disney a aussi annoncé la fermeture en septembre de son hôtel de luxe sur le thème de la saga "Star Wars" situé à Orlando. Un établissement qui avait ouvert il y a moins de deux ans.

