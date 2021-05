Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : Western Union disponible dans les magasins Cercle Finance • 19/05/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Walmart et Western Union ont annoncé que les clients peuvent désormais transférer des fonds depuis près de 4 700 magasins aux États-Unis ou dans plus de 200 pays et territoires. Les clients peuvent se rendre dans son magasin Walmart local pour envoyer des transferts d'argent nationaux et internationaux, des paiements de factures et des mandats. 'Être en mesure d'envoyer des fonds bien nécessaires à un être cher, surtout après une année comme celle que nous avons connue, est plus important que jamais. Nous sommes fiers d'étendre notre engagement en proposant les services de Western Union à nos clients ' a déclaré Julia Unger, vice-présidente des services financiers chez Walmart.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.20%