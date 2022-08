Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: vers une offre sur les minoritaires de Massmart information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Walmart annonce un accord de principe concernant les modalités et conditions associées d'une offre potentielle visant à acquérir les actions de sa filiale sud-africaine Massmart qu'elle ne possède pas déjà, à l'exclusion des actions auto-détenues.



L'offre proposerait un prix de 62 rands sud-africains par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture, 'offrant une opportunité aux actionnaires minoritaires de réaliser une valeur immédiate dans un environnement sans catalyseurs à court terme'.



Elle fournirait à Massmart le soutien financier et opérationnel continu de Walmart pour soutenir son redressement, qui a été entravé par les restrictions liées au Covid-19, les troubles civils au KwaZulu-Natal et un environnement économique difficile.





