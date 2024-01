Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: vers un fractionnement des actions information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Le géant de la distribution Walmart a fait part mardi soir de son intention de procéder à un fractionnement de ses actions en circulation, à un ratio de trois pour une, une opération qui doit entrer en vigueur le 23 février prochain.



'Le fractionnement d'actions s'inscrit dans le cadre de l'examen continu par Walmart des niveaux optimaux de négociation et de spread, ainsi que de son désir de faire sentir à ses associés que l'achat d'actions est facilement à portée de main', explique-t-il.



Les actionnaires recevront ainsi deux actions supplémentaires pour chaque action détenue. Les actions Walmart commenceront à être négociées sur une base post-fractionnement à l'ouverture du marché le 26 février.





