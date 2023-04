Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: va utiliser des moteurs au gaz naturel renouvelable information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Walmart annonce un nouvel objectif pour sa flotte de transport zéro émission avec le lancement du premier moteur à gaz naturel renouvelable comprimé de 15 litres en Amérique du Nord. Il s'agit du premier moteur sur cinq qui sera incorporé dans la flotte privée de Walmart.



Le moteur X15N™ est fourni par Cummins et alimenté par Chevron avec du gaz naturel comprimé (GNC). Le camion Walmart effectuera son voyage inaugural de l'Indiana à la Californie, en faisant des arrêts en cours de route pour se ravitailler dans les stations Chevron.



'Nous sommes fiers de faire équipe avec Cummins et Chevron pour développer des avancées à la pointe de l'industrie qui ouvrent la voie à un avenir moins pollué par les émissions de carbone ' a déclaré Fernando Cortes, vice-président senior des transports chez Walmart.





Valeurs associées WALMART NYSE +0.27%