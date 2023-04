Walmart va tailler dans ses effectifs

(AOF) - Walmart s'apprête à supprimer plus de 2 000 emplois dans cinq entrepôts de commerce électronique aux États-Unis, a rapporté l'agence Bloomberg citant des documents réglementaires. Les licenciements comprendraient plus de 1.000 postes dans un entrepôt à Fort Worth, au Texas, ainsi que 600 emplois dans un centre de traitement des commandes en Pennsylvanie, 400 en Floride et 200 dans le New Jersey. Des coupes additionnelles sont prévues en Californie.

Aussi, Walmart se développe en parallèle dans certains domaines en ajustant ses magasins et ses centres de distribution pour gérer davantage de commandes en ligne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.