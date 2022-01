Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Walmart va recruter 3 000 livreurs pour étendre son service de livraison à domicile information fournie par AOF • 05/01/2022 à 14:54



(AOF) - Walmart a annoncé son intention d'étendre son service de livraison à domicile InHome. Pour cela, le distributeur prévoit d'embaucher plus de 3 000 chauffeurs-livreurs cette année et de constituer une flotte de camionnettes de livraison 100 % électriques, afin de proposer son service à 30 millions de foyers contre 6 millions actuellement.





