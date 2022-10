Walmart: va ouvrir 16 nouveaux centres de santé en Floride information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 17:32

(CercleFinance.com) - Walmart Health se développe en Floride avec l'ouverture de 16 nouveaux centres de santé en 2023. Le groupe a annoncé son intention d'apporter des soins de santé plus accessibles, plus pratiques et plus abordables aux communautés de Floride.



Ces centres seront situés dans les zones métropolitaines de Jacksonville, Orlando et Tampa et ouvriront leurs portes à l'automne 2023.



'Alors que la population de la Floride continue de croître à un rythme plus de deux fois supérieur à celui du reste des États-Unis, il en va de même pour la nécessité d'accroître l'accès à des soins de santé de qualité', a déclaré le Dr David Carmouche, vice-président principal, Omnichannel Care Offerings, chez Walmart.



'Avec ces 16 nouveaux centres Walmart Health à travers l'État, encore plus de Floridiens auront un accès facile à une large gamme de services de santé de haute qualité à des heures pratiques.'