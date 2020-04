Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : va créer 50.000 emplois aux USA Cercle Finance • 20/04/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le géant américain Walmart annonce qu'il va créer plus de 50.000 emplois aux États-Unis, de la caisse au travail en entrepôt, car il continue de constater une forte demande dans ses magasins. Le groupe de supermarchés s'était déjà engagé à embaucher plus de 150.000 nouveaux employés d'ici la fin du mois de mai. Walmart - qui recrute actuellement à un rythme moyen de 5.000 personnes par jour - a précisé qu'à partir d'aujourd'hui, les employés devront porter des masques ou d'autres protections au travail.

