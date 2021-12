Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Walmart va créer 450 emplois dans l'Utah information fournie par AOF • 15/12/2021 à 14:48



(AOF) - Walmart a annoncé la construction d'un nouveau centre de traitement des commandes de plus d'un million de pieds carrés (environ 92 900 mètres carrés) situé à Salt Lake City, dans l'Utah, pour l'été 2022. L'installation créera 450 emplois à temps plein et permettra d'exécuter les commandes passées sur le site de commerce électronique du numéro un mondial de la grande distribution.





