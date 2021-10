Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : une boutique dédiée aux produits dérivés Netflix information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi la mise en place d'un partenariat avec Netflix par lequel il va lancer une boutique dédiée à la commercialisation d'articles inspirés des séries les plus populaires du site de streaming. Le géant de la distribution compte proposer, au cours des mois qui viennent, plusieurs gammes de vêtements, de jeux et de jouets issues de programmes originaux comme 'Stranger Things', mais aussi de dessins animés pour enfants tels 'CoComelon' ou 'Ada Twist'. Parmi les premiers articles mis en ligne figurent des tee-shirts de la série sud-coréenne 'Squid Game', un lecteur casette et un vinyle de la bande-originale de 'Stranger Things' ainsi une statuette représentant le héros de la série 'The Witcher'.

