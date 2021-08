Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : un service de livraison pour les entreprises information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Walmart va lancer un service de livraison de produits destiné aux entreprises, le géant américain de la distribution cherchant à capitaliser sur le réseau logistique qu'il a bâti aux Etats-Unis au cours des dernières années. Ce nouveau service en mode 'marque blanche' doit permettre aux entreprises américaines de laisser Walmart se charger de l'expédition de leurs commandes au niveau national, quelle que soit leur dimension. Le distributeur explique que son offre, baptisée 'GoLocal', se destine aussi bien aux boulangeries locales souhaitant livrer leurs clients ou aux détaillants souhaitant, par exemple, expédier des pièces automobiles. Pour ce faire, Walmart a prévu de s'appuyer sur un réseau logistique qui couvre 70% de la population américaine, et qui lui permet déjà de livrer plus de 160.000 références depuis plus de 3000 magasins. Le groupe explique que ce service de livraison - qu'il compte proposer à un prix Walmart - peut constituer un volet important de sa stratégie de développement, en lui permettant notamment de diversifier ses sources de revenus.

