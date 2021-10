Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : un entrepôt 'high-tech' implanté en Caroline information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mardi avoir choisi le comté de Spartanburg (Caroline du Sud) pour l'implantation d'un nouveau centre logistique à forte intensité technologique. Le géant américain de la distribution explique que le site aura recours à des procédés tels que l'automatisation, les robots et l'apprentissage mécanique pour la prise en charge de la logistique liée à ses produits frais, comme les fruits et légumes, les produits laitiers, les fleurs ou les surgelés. Ce centre 'high-tech' est censé permettre un doublement des capacités par rapport à un entrepôt classique. Le site de 67.000 m2 - qui doit créer plus de 400 emplois dans le comté - ne sera pas opérationnel avant 2024.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.90%