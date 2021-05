Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : un accord exclusif pour la ligne 'Gap Home' Cercle Finance • 27/05/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Walmart et Gap ont annoncé jeudi avoir établi un partenariat stratégique en vertu duquel le chaîne de supermarchés distribuera en exclusivité une ligne de produits de décoration développée par le groupe d'habillement. L'offre - qui sera lancée le 24 juin sur le site Internet de Walmart - prévoit la commercialisation de plus de 400 articles dans des catégories allant de la vaisselle au linge de lit, en passant par des produits pour la salle de bains. Le premier prix est un coussin en jean délavé proposé à 15,88 dollars tandis que l'article le plus coûteux est une couette molletonnée en jersey affichant un prix de 64,98 dollars. Les deux groupes précisent que la collection 'Gap Home' entend faire la part belle à des matières comme le coton organique ou les tissus recyclés.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.11%