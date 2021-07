Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : Symbotic va automatiser 25 plateformes logistiques Cercle Finance • 14/07/2021 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le géant américain de la distribution Walmart a annoncé mercredi qu'il allait automatiser 25 de ses plateformes logistiques régionales grâce à la technologie de Symbotic, un spécialiste des solutions d'automatisation pour l'entrepôt. Les systèmes de Symbotic sont basés sur des robots mobiles qui peuvent se déplacer librement dans une structure de stockage dense, accéder aux produits dans tous les emplacements et les manipuler avec un niveau de débit 'très élevé'. Sa technologie avait été mis en oeuvre pour la première fois au sein d'un centre de distribution Walmart basé à Brooksville (Floride) en 2017. Les deux groupes indiquent qu'ils n'ont cessé de travailler depuis afin d'optimiser le système.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.39%