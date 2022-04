Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: s'étend en Floride avec 5 nouveaux centres de santé information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'ouverture de cinq nouveaux centres Walmart Health dans le nord et le centre de la Floride.



Ces ouvertures marquent l'expansion de Walmart Health en Floride, en commençant par le nouvel centre de Jacksonville. Au moins quatre autres centres ouvriront leurs portes en Floride, dans les régions de Jacksonville, Orlando et Tampa.



'Deux ans après le lancement de Walmart Health, nous continuons à évoluer et à nous développer pour rendre les soins de santé encore plus accessibles', a déclaré le Dr David Carmouche, vice-président senior des offres de soins omnicanaux chez Walmart.





