Walmart revoit ses perspectives à la hausse et prévoit de transférer sa cotation au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes comparables de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 4,5 %, dépassant les estimations de 3,8 %

Bénéfice ajusté de 62 cents par action; revenus en hausse de 5,8 % à 179,5 milliards de dollars

Les consommateurs plus aisés stimulent la croissance, Walmart+ augmente les bénéfices

Walmart transfère sa cotation du NYSE au Nasdaq le 9 décembre

Révision à la hausse des prévisions de ventes nettes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année

Les actions chutent de 1,9 % dans les échanges avant bourse

Walmart WMT.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, après un nouveau trimestre solide marqué par l'explosion des ventes en ligne, en signe de confiance à l'approche des fêtes de fin d'année.

La société a également prévu de transférer en décembre la cotation de ses actions du New York Stock Exchange au Nasdaq.

La société a annoncé une croissance des ventes comparables aux États-Unis, qui comprennent les ventes en ligne et en magasin, de 4,5 % pour la période d'août à octobre, ce qui est supérieur aux estimations de croissance de 3,8 %, selon LSEG. Elle prévoit que les ventes nettes annuelles augmenteront de 4,8 % à 5,1 %, contre un objectif précédent de 3,75 % à 4,75 %.

Les ménages américains, en particulier les ménages à revenu faible ou moyen , subissent depuis un certain temps une pression financière croissante en raison d'une inflation persistante et d'un ralentissement du marché de l'emploi . Ces tensions ont sapé la confiance des consommateurs et remodèlent leurs habitudes de consommation, les acheteurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires, comme la rénovation de leur maison et les sorties au restaurant, tout en privilégiant les produits de première nécessité au prix le plus bas possible.

Cet environnement a profité à Walmart, connu depuis longtemps comme une destination pour les ménages à faibles revenus , mais aussi de plus en plus pour les consommateurs plus aisés. Au cours des derniers trimestres, Walmart a souligné que les ménages gagnant plus de 100 000 dollars représentaient environ les deux tiers de sa croissance, une grande partie de cette dynamique provenant des abonnés Walmart+ qui bénéficient de la livraison gratuite le jour même et le lendemain. En revanche, les entreprises de rénovation Lowe's LOW.N et Home Depot HD.N ont revu à la baisse leurs objectifs annuels cette semaine, en raison de la faiblesse des consommateurs, et les ventes de Target ont également baissé.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 62 cents par action. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si ce chiffre était directement comparable aux 60 cents attendus par les analystes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8 % pour atteindre 179,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions de 177,4 milliards de dollars.

Les actions du distributeur de premier ordre étaient en baisse de 1,9 % dans les échanges avant bourse. Son action a augmenté d'environ 11 % depuis le début de l'année, soit un peu moins que la hausse de près de 13 % de l'indice S&P 500 <.SPX >, mais bien plus que l'indice S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS , qui a baissé de 0,25 % à la dernière clôture.

WALMART DÉPLACE SA COTATION SUR LE NASDAQ DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE EN MATIÈRE D'IA

Walmart a également relevé son objectif de bénéfice annuel ajusté par action de 2,58 à 2,63 dollars, contre 2,52 à 2,62 dollars prévus précédemment, et a déclaré qu'il changerait sa cotation sur le marché boursier Nasdaq à partir du 9 décembre, au lieu de la bourse de New York.

"Le passage au Nasdaq est conforme à l'approche de notre stratégie à long terme, axée sur les personnes et la technologie", a déclaré John Rainey, directeur financier de la société.

L'attrait exercé par le Nasdaq sur les entreprises technologiques et ses exigences plus souples lui ont permis de devancer le NYSE en matière d'inscription à la cote ces dernières années.

La semaine dernière, Walmart a nommé John Furner son nouveau directeur général, en remplacement de Doug McMillon, à un moment où l'entreprise phare de la vente au détail intensifie ses efforts pour devenir plus technophile en adoptant l'intelligence artificielle dans tous les domaines, de la gestion des stocks et de la prévision de la demande à la recherche et à la publicité.

Le résultat d'exploitation de l'entreprise a relativement bien résisté, même dans une économie en dents de scie, car elle tire environ la moitié de la croissance de ses bénéfices des recettes publicitaires, des ventes de la place de marché Walmart et des revenus des frais, ainsi que de son programme d'adhésion Walmart+ à 98 dollars par an.

Les recettes publicitaires mondiales ont augmenté de 53 % au cours du trimestre, contre 46 % au deuxièmetrimestre. Les recettes publicitaires de la société proviennent de son activité Walmart Connect, qui permet aux entreprises de publier des annonces en magasin et en ligne, ainsi que sur des canaux hors site.

"Le commerce électronique a de nouveau été un point positif ce trimestre. Nous gagnons des parts de marché, améliorons la vitesse de livraison et gérons bien les stocks", a déclaré Doug McMillon, directeur général sortant, dans un communiqué.

La société tiendra une conférence téléphonique après la publication des résultats à 8 heures (heure de l'Est).