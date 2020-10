Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : remodèle son programme destiné aux PME indiennes Cercle Finance • 27/10/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Les PME indiennes ont désormais la possibilité de se lancer dans un parcours entrepreneurial en ligne via Walmart Vriddhi, un programme lancé en 2019 par Walmart Inc. dans le but de permettre à 50 000 PME indiennes de développer le ' made in India '. Cependant, à la suite de la pandémie, le programme a été remodelé et met désormais l'accent sur des expériences et formations numériques avec un mentorat personnalisé. Le programme Vriddhi propose maintenant aux PME une expérience d'apprentissage interactif facile à utiliser grâce à des modules en ligne, avec un mélange d'outils d'enseignement et d'évaluation. Les participants reçoivent des commentaires personnalisés à travers des salles de classe virtuelles, des évaluations formelles et des séances individuelles.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.65%