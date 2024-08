Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: relèvement des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Walmart indique relever ses prévisions annuelles, anticipant désormais un BPA ajusté entre 2,35 et 2,43 dollars, ainsi que des croissances à changes constants de 6,5 à 8% pour le profit opérationnel ajusté et de 3,75 à 4,75% pour les ventes.



Sur son deuxième trimestre comptable (clos fin juillet), le numéro un mondial de la grande distribution a engrangé un BPA ajusté en hausse de 10% à 0,67 dollar, avec un profit opérationnel ajusté accru de 7,2% à 7,94 milliards de dollars.



A 169,3 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,8% (+5% à changes constants), dont une hausse de 4,2% des ventes en comparable pour Walmart US, portée à hauteur d'environ trois points de pourcentage par les ventes en ligne.



Par ailleurs, Walmart fait part de la nomination de Bob Moritz, ancien dirigeant de PricewaterhouseCoopers (PwC), en tant que nouveau membre de son conseil d'administration, à compter de ce jour.





Valeurs associées WALMART 73,18 USD NYSE +6,66%