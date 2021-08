Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart indique relever ses objectifs pour l'année en cours, anticipant désormais un BPA ajusté entre 6,20 et 6,35 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus légèrement positive hors effets de changes. Le géant de la distribution alimentaire a engrangé un BPA ajusté en hausse de 14% à 1,78 dollar sur son deuxième trimestre comptable, avec un profit opérationnel ajusté de 7,2 milliards de dollars (+10,6% hors effets de changes). Ses revenus se sont accrus de 2,4% à 141 milliards, dont une hausse de 5,2% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, une hausse de 6,1% du nombre de transactions ayant largement compensé un recul de 0,8% du ticket moyen.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.93%