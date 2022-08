Walmart: relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 13:30

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Walmart indique relever ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours, ne l'attendant plus qu'en baisse de 9 à 11% (8 à 10% hors cessions) au lieu de 11 à 13% (10 à 12% hors cessions) en estimations précédentes.



Le numéro un mondial de la distribution anticipe toujours une croissance de l'ordre de 4,5% de ses ventes (environ 4% en comparable pour Walmart US, hors essence) sur l'exercice, mais plus qu'une baisse de 9 à 11% du profit opérationnel ajusté (et non plus de 11 à 13%).



Sur son deuxième trimestre, Walmart a engrangé un BPA ajusté de 1,77 dollar et un profit opérationnel de 6,9 milliards de dollars (-6,8%), pour des ventes en croissance de 8,4% à 152,9 milliards (+6,5% en comparable pour Walmart US, hors essence).