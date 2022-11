Walmart relève ses perspectives après la publication de solides résultats trimestriels

(AOF) - Pour son troisième trimestre, Walmart a engrangé un BPA ajusté de 1,50 dollar et un profit opérationnel de 6,1 milliards de dollars (+4,6%), pour des ventes en croissance de 8,7% à 152,8 milliards de dollars (+8,2% en comparable pour Walmart US, hors essence). Le marché ciblait un BPA de 1,32 dollar. Les revenus trimestriels totaux du groupe s'élèvent à 152,8 milliards de dollars, contre les 148 milliards de dollars de consensus. La croissance à devises constantes a été de 9,8%. Walmart US a affiché une croissance de 8,2% à données comparables, portant à 17,4% sa performance sur deux ans.

Son activité dans le commerce en ligne a progressé de 16% en glissement annuel et 24% sur deux ans. Les ventes de Walmart International ont quant à elles affiché une croissance de 7,1% à 25,3 milliards de dollars.

Les ventes de sa chaîne Sam's Club ont augmenté de 10,0 % et de 23,9 % sur une période de deux ans.

L'entreprise américaine de grande distribution anticipe désormais une croissance de l'ordre de 5,5% de ses ventes (environ 5,5% en comparable pour Walmart US), et plus qu'une baisse de 6,5 à 7,5% du profit opérationnel ajusté. Il prévoyait précédemment une progression des ventes de 4,5% et un repli de 9% à 11% du profit opérationnel ajusté.

En outre, le groupe indique relever à nouveau ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours, ne l'attendant plus qu'en baisse de 6 à 7% au lieu de 9 à 11% en estimations précédentes.

