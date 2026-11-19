Illustration représentant le logo de Walmart

19 novembre (Reuters) - Walmart a légèrement relevé ses objectifs annuels jeudi, ‌le distributeur américain pariant que la demande de produits alimentaires à bas prix et la croissance de son ​activité de livraison soutiendront les ventes pendant la période des fêtes.

Le groupe table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires net comprise entre 4,9% et 5,2% sur l'exercice 2027, contre une prévision précédente de 4% à ​5%. Les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 5,5%, selon les données compilées par LSEG.

Walmart prévoit également un bénéfice par action ajusté ​annuel compris entre 2,84 et 2,89 dollars (2,59 et 2,64 ⁠euros), contre une fourchette précédente de 2,80 à 2,87 dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice ‌par action annuel de 2,88 dollars.

L'entreprise a baissé les prix de milliers de produits alimentaires et de marchandises générales cette année, alors que les Américains recherchent des options moins ​chères face à une inflation galopante ‌et à des prix de l'essence atteignant des niveaux records.

Les ventes au détail ⁠aux États-Unis n’ont progressé que modérément en octobre, la hausse des prix ayant pesé sur les dépenses de consommation, contraignant les ménages à revenus faibles et moyens à privilégier les produits de première nécessité et à ⁠reporter les achats coûteux ‌tels que les meubles.

Son concurrent Target a annoncé mercredi un nouveau trimestre solide et ⁠a revu à la hausse ses prévisions annuelles, les investissements dans les produits effectués sous la direction du ‌nouveau directeur général Michael Fiddelke commençant à porter leurs fruits.

Walmart, dont le directeur général John ⁠Furner a pris les rênes en début d’année, s’est également concentré sur des ⁠catégories à forte marge ‌telles que la mode et a investi dans des marques de distributeur, cherchant à attirer les consommateurs avec ​des vêtements et des articles de décoration à bas prix.

Le ‌distributeur a affiché des résultats mitigés et reste prudent quant à ses perspectives pour cette année, alors que l’inflation persistante, la hausse ​des prix de l’essence et les incertitudes géopolitiques pèsent sur les consommateurs.

Les coûts de transport et de logistique ont également bondi à la suite de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, ⁠réduisant les bénéfices dans tous les secteurs, y compris celui des biens de consommation et de la grande distribution.

Les charges d’exploitation ont bondi de 5% pour atteindre 40,01 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 5,2%, un résultat supérieur aux prévisions, pour s’établir à 188,84 milliards de dollars.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Nicholas P. Brown à New York ; version française ​Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)