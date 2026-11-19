Walmart WMT.O a légèrement relevé ses objectifs annuels jeudi, le distributeur américain pariant que la demande de produits alimentaires à bas prix et la croissance de son activité de livraison soutiendront les ventes pendant la période des fêtes.

Le groupe table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires net comprise entre 4,9% et 5,2% sur l'exercice 2027, contre une prévision précédente de 4% à 5%. Les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 5,5%, selon les données compilées par LSEG.

Walmart prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 2,84 et 2,89 dollars (2,59 et 2,64 euros), contre une fourchette précédente de 2,80 à 2,87 dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice par action annuel de 2,88 dollars.

L'entreprise a baissé les prix de milliers de produits alimentaires et de marchandises générales cette année, alors que les Américains recherchent des options moins chères face à une inflation galopante et à des prix de l'essence atteignant des niveaux records.

Les ventes au détail aux États-Unis n’ont progressé que modérément en octobre, la hausse des prix ayant pesé sur les dépenses de consommation, contraignant les ménages à revenus faibles et moyens à privilégier les produits de première nécessité et à reporter les achats coûteux tels que les meubles.

Son concurrent Target TGT.N a annoncé mercredi un nouveau trimestre solide et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, les investissements dans les produits effectués sous la direction du nouveau directeur général Michael Fiddelke commençant à porter leurs fruits.

Walmart, dont le directeur général John Furner a pris les rênes en début d’année, s’est également concentré sur des catégories à forte marge telles que la mode et a investi dans des marques de distributeur, cherchant à attirer les consommateurs avec des vêtements et des articles de décoration à bas prix.

Le distributeur a affiché des résultats mitigés et reste prudent quant à ses perspectives pour cette année, alors que l’inflation persistante, la hausse des prix de l’essence et les incertitudes géopolitiques pèsent sur les consommateurs.

Les coûts de transport et de logistique ont également bondi à la suite de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, réduisant les bénéfices dans tous les secteurs, y compris celui des biens de consommation et de la grande distribution.

Les charges d’exploitation ont bondi de 5% pour atteindre 40,01 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que le chiffre d’affaires total a progressé de 5,2%, un résultat supérieur aux prévisions, pour s’établir à 188,84 milliards de dollars.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore et Nicholas P. Brown à New York ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)