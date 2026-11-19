Walmart relève encore ses prévisions annuelles après des ventes meilleures que prévu au 3T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le géant américain de la grande distribution Walmart a de nouveau relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2027, après de meilleures ventes qu'attendu au troisième trimestre grâce à l'essor continu du e-commerce.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos à fin octobre a atteint 188,83 milliards de dollars (+5,2 % sur un an) tandis que le bénéfice net a reculé de 19,5 % à 4,94 milliards de dollars, souffrant d'une comparaison défavorable par rapport à la même période de 2025.

"Nous avons réalisé des résultats solides, accru notre coeur de métier et gagné des parts de marché", a commenté John Furner, PDG du groupe, cité jeudi dans un communiqué. "La solidité de notre modèle multicanaux nous donne de la latitude pour faire encore mieux", a-t-il assuré.

Le consensus des analystes de Factset attendait un chiffre d'affaires de 187,38 milliards et un bénéfice net de 5,05 milliards de dollars.

Il anticipait aussi un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, variable de référence pour les marchés, de 64 cents contre 62 cents un an plus tôt. Walmart a fait légèrement mieux avec 65 cents.

Le géant de Bentonville (Arkansas) a souligné que les ventes sur internet avaient maintenu leur trajectoire de croissance au niveau mondial (+17 %). Pour la seule enseigne Walmart aux États-Unis, elles ont même bondi de 23 %.

Dans ces circonstances, le groupe a revu à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de son exercice fiscal 2027.

Il prévoit désormais, entre autres, une hausse de son chiffre d'affaires annuel de 4,9 % à 5,2 % (+4 % à +5 % auparavant) et un bénéfice net par action à données comparables compris entre 2,84 et 2,89 dollars (2,80 à 2,87 dollars auparavant). Avant la publication de jeudi, le consensus tablait sur 2,89 dollars pour ce dernier.

L'année précédente, ils sont ressortis respectivement à 713,16 milliards de dollars et 2,64 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Walmart reculait de 1,60%.