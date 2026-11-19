Affichant un BPA légèrement meilleur que prévu et une progression de ses ventes au titre de son 3e trimestre comptable (clos à la fin du mois d'octobre), Walmart fait part d'un nouveau relèvement de ses objectifs annuels.

Walmart dévoile, au titre du 3e trimestre 2026-2027, un BPA ajusté en hausse de 4,8%, à 0,65 USD, dépassant légèrement un consensus de 0,64 USD, avec un résultat opérationnel ajusté en progression de 5,5%, à 7,7 MdsUSD, hors effets de change, et une marge brute ajustée en amélioration de 28 points de base, à 24,5%.

À 188,8 MdsUSD, les ventes du numéro un mondial de la grande distribution ont augmenté de 5,2% ( 4,5% à taux de change constants), dont une hausse de 2,9% des ventes comparables hors carburant pour Walmart US, une progression due à la fois à l'augmentation du nombre de transactions ( 1,5%) et à celle du panier moyen ( 1,4%).

"Nous avons enregistré de solides résultats, en développant notre activité principale et en gagnant des parts de marché. La solidité de notre modèle omnicanal nous offre de nouvelles perspectives de développement", commente le directeur général, John Furner.

"Des programmes de fidélité aux achats assistés par des agents d'IA, en passant par de nouvelles façons d'exploiter nos magasins et notre réseau de livraison, nous combinons les atouts de Walmart pour mieux servir nos clients et créer de nouvelles opportunités de croissance", ajoute-t-il.

Sur ces bases, le groupe basé en Arkansas resserre et relève sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'anticipant désormais entre 2,84 et 2,89 USD, contre une fourchette de 2,80 à 2,87 USD prévue lors de sa précédente publication.

De même, Walmart table maintenant sur une croissance de son résultat opérationnel ajusté de 8 à 8,6% à taux de change constants (contre 7 à 8,5% précédemment) et sur une croissance de ses ventes de 4,9 à 5,2% à taux de change constants (contre 4 à 5% précédemment).