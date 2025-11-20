 Aller au contenu principal
Walmart relève à nouveau ses objectifs annuels, prévoit le transfert de sa cotation au Nasdaq
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:25

Walmart WMT.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la seconde fois cette année après un trimestre solide porté par la forte hausse des ventes en ligne, tout en annonçant prévoir de transférer sa cotation au Nasdaq à compter du 9 décembre.

Le groupe prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net annuel comprise entre 4,8% et 5,1%, contre une fourchette précédente de 3,75% à 4,75%.

Pour le trimestre d'août à octobre, Walmart a enregistré une croissance de 4,5% de ses ventes à périmètre comparable aux États-Unis, incluant les ventes en ligne et en magasin. Ce chiffre est supérieur aux attentes qui tablaient sur une croissance de 3,8% selon les données de LSEG.

Les ménages américains, en particulier ceux à faibles et moyens revenus, subissent depuis quelque temps des difficultés financières croissantes en raison d'une inflation persistante et d'un marché du travail en berne.

Cette situation a érodé la confiance des consommateurs qui privilégient alors les produits de première nécessité au prix le plus bas possible. Ce contexte a été favorable à Walmart, apprécié des ménages à faibles revenus mais aussi de plus en plus d'une clientèle plus aisée.

Walmart a également ajusté sa fourchette cible de bénéfice par action ajusté annuel de 2,58 à 2,63 dollars, contre 2,52 à 2,62 dollars précédemment.

COTATION AU NASDACQ À PARTIR DU 9 DÉCEMBRE

Le groupe a également annoncé transférer sa cotation du New York Stock Exchange au Nasdaq à compter du 9 décembre.

"Notre passage au Nasdaq s'inscrit dans la logique de notre stratégie à long terme, axée sur l'humain et portée par la technologie", a déclaré John Rainey, directeur financier de l'entreprise.

Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise s'est relativement bien maintenu même dans un contexte économique instable, la moitié de la croissance provenant des recettes publicitaires, des ventes sur la plateforme de e-commerce Walmart, des commissions des boutiques en ligne qui y sont présentes et de son programme d'adhésion Walmart+.

Les recettes publicitaires mondiales ont progressé de 53% au cours du trimestre, contre une croissance de 46% au deuxième trimestre.

"Le commerce électronique a de nouveau été un point fort ce trimestre. Nous gagnons des parts de marché, améliorons la rapidité de livraison et gérons bien nos stocks", a déclaré Doug McMillon, directeur général sortant, dans un communiqué.

(Rédigé par Siddharth Cavale à New York et Juveria Tabassum à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

