Walmart: prise de participation dans une start-up agricole

(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mardi avoir pris une participation au sein de Plenty Unlimited, une société d'agriculture verticale basée en Californie.



Le géant américain de la distribution précise que son investissement s'inscrit dans le cadre du dernier tour de table bouclé par la start-up agricole, qui lui a permis de lever 400 millions de dollars.



Cette prise de participation s'accompagne de la signature d'un partenariat stratégique prévoyant la livraison aux magasins Walmart de fruits et légumes frais cultivés dans ses laboratoires couverts.



Aux termes de l'accord, un administrateur de Walmart rejoindra le conseil d'administration de la société.





