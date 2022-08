Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: prise de participation dans Sustainable Beef information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mercredi qu'il allait prendre une participation minoritaire au sein de Sustainable Beef, un nouvel acteur de la transformation du boeuf aux Etats-Unis.



Le géant américain de la grande distribution explique que cet investissement va aider cette entreprise à ouvrir son premier site de conditionnement de la viande bovine à North Platte (Nebraska).



Cet établissement, qui devrait entrer en service d'ici à la fin 2024, prévoit l'abattage de 1500 têtes de bétail par jour pour un effectif de 800 personnes sur la base d'un modèle hybride 'coopératif'.



Dans son communiqué, Walmart explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie à s'assurer de son approvisionnement en boeuf angus de première qualité.





Valeurs associées WALMART NYSE +0.05%