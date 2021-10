Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : priorité aux abonnés Walmart+ lors de Black Friday information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé lundi que les abonnés à son service payant Walmart+ profiteraient cette année d'un accès préférentiel aux promotions prévues dans le cadre du 'Black Friday'. Le géant américain de la distribution a prévu de permettre aux membres du programme de pouvoir profiter des offres promotionnelles quatre heures avant leur mise en ligne pour le grand public. Comme l'an dernier, Walmart prévoit d'organiser trois événements liés à 'Black Friday' tout au long du mois de novembre, qui le verra alterner promotions sur Internet et au sein de ses magasins. Le service Walmart+ est proposé à un prix de 98 dollars par an, soit 12,95 dollars par mois.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.78%