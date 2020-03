Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : primes exceptionnelles et embauches face à la crise Cercle Finance • 20/03/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé jeudi soir un bonus spécial pour l'ensemble de ses salariés aux Etats-Unis, de 300 dollars pour ceux à temps plein et de 150 dollars pour ceux à temps partiel, représentant un montant de plus de 365 millions de dollars. Outre ce paiement exceptionnel, le géant de la distribution va verser de façon anticipée une prime trimestrielle pour un montant de 180 millions. Il va ainsi distribuer près de 550 millions à ses salariés pour faire face à la situation troublée créée par la pandémie. Par ailleurs, toujours pour répondre à l'environnement actuel, Walmart prévoit d'embaucher 150.000 nouveaux collaborateurs d'ici la fin du mois de mai, embauches d'abord temporaires mais qui pourront pour certaines devenir permanentes par la suite.

Valeurs associées WALMART NYSE -4.54%