Walmart: poursuit son rebond, un analyste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression à Wall Street (+1,1%) après un gain hier d'environ 1%. La valeur profite aujourd'hui d'une analyse positive de Jefferies.



Jefferies réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 210 dollars sur Walmart, revenant sur son acquisition de Vizio pour 2,3 milliards de dollars, ce qui lui donnerait l'accès aux données des 18 millions de comptes actifs de cette société.



'Ceci permettrait à l'activité publicitaire d'identifier le contenu consommé, ce qui pourrait contribuer à améliorer les taux de correspondance et à générer des retours plus élevés sur les dépenses publicitaires pour les clients publicitaires de Walmart', souligne-t-il.



Le broker a récemment estimé que l'activité publicitaire de Walmart pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars de ventes d'ici l'exercice 2029, mais il pense que cet accord pourrait créer un potentiel de hausse supplémentaire pour ses estimations.





