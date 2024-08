Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: partenariat avec Burger King autour de Walmart+ information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé jeudi qu'il allait proposer aux membres de son programme préférentiel Walmart+ des offres promotionnelles sur les menus de la chaîne de restauration rapide Burger King.



Cet avantage va donner droit aux abonnés à une ristourne pouvant atteindre 25% sur les commandes Burger King effectuées en ligne et à un Whopper gratuit tous les trois mois, précise le géant de la distribution dans un communiqué.



Pour ce faire, les membres devront simpkement connecter leur compte Walmart+ à l'application BK ou au site bk.com.



Disponible pour 12,95 dollars par mois ou 98 dollars par an, le programme Walmart+ propose, entre autres, la livraison à domicile gratuite sans minimum d'achat, des rabais sur l'essence ainsi qu'un accès au service de streaming vidéo Paramount+.





