Walmart: parmi les gagnants du 'Black Friday' selon BofA information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 16:48

(CercleFinance.com) - Walmart surperforme la tendance ce lundi à la Bourse de New York alors que les analystes de BofA considèrent le distributeur comme l'un des grands gagnants du 'Black Friday' cette année.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre du géant américain du détail avance ainsi de 0,2%, tandis que l'indice Dow Jones cède au même moment plus de 0,5%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, les équipes de Bank of America soulignent que ce sont les spécialistes du 'discount' tels que Walmart, Costco et BJ's Wholesale qui devraient avoir le mieux tiré leur épingle du jeu lors de 'Black Friday' compte tenu des fortes tensions inflationnistes du moment.



D'après le broker, Walmart a su tirer parti des investissements importants qu'il a consentis cette année dans des catégories telles que les produits électroniques, la maison, les jouets et l'habillement.



'Dans les magasins que nous avons visités, le trafic est apparu particulièrement dense, notamment en ce qui concerne les rayons électroniques, alimentation et jouets', souligne BofA dans sa note.



'Les ventes de téléviseurs semblent en particulier avoir très bien fonctionné, au même titre que les vélos, les montres intelligentes et les tablettes', ajoute le courtier.



Si les magasins de Walmart sont restés fermés toute la journée de jeudi dernier pour 'Thanksgiving', ils ont ouvert dès 5h00 du matin vendredi pour les ventes du 'Black Friday'.