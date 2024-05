Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: optimiste pour ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart déclare prévoir désormais, pour l'ensemble de son exercice en cours, des performances 'à la borne haute ou légèrement supérieures à ses fourchettes-cibles initiales'.



Pour rappel, le numéro un mondial de la grande distribution indiquait tabler initialement sur un BPA ajusté entre 2,23 et 2,37 dollars, ainsi que sur des croissances à changes constants de 4 à 6% pour le profit opérationnel ajusté et de 3 à 4% pour les ventes.



Sur son premier trimestre comptable, Walmart a vu son BPA ajusté augmenter de 22,4% à 0,60 dollar, avec un profit opérationnel ajusté en croissance de 13,7% à 7,1 milliards de dollars et des ventes en progression de 6% à 161,5 milliards (+5,8% à changes constants).





