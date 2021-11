Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : objectif de BPA annuel à nouveau relevé information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Walmart indique relever pour le troisième trimestre de suite ses objectifs annuels, anticipant désormais un BPA ajusté de l'ordre de 6,40 dollars pour une croissance de plus de 6% des ventes comparables de Walmart US hors essence. Le géant de la distribution alimentaire a engrangé un BPA ajusté en hausse de 8,2% à 1,45 dollar sur son troisième trimestre comptable, avec un profit opérationnel ajusté stable à 5,8 milliards de dollars (-1,1% hors effets de changes). Ses revenus se sont accrus de 4,3% à 140,5 milliards, dont une augmentation de 9,2% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, portée par des hausses de 5,7% du nombre de transactions et de 3,3% du ticket moyen.

Valeurs associées WALMART NYSE 0.00%