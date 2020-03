Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : nouvelles mesures de protection des employés Cercle Finance • 31/03/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Face à l'épidémie de coronavirus, Walmart annonce de nouvelles mesures pour protéger la santé de ses collaborateurs, dont une prise régulière de leur température grâce à des thermomètres à infrarouge devant être installés sur tous ses sites d'ici trois semaines. Le numéro un américain de la distribution va aussi rendre disponibles des masques et des gants de protection pour tous ses employés qui en feront la demande, l'arrivée des masques étant prévue dans une à deux semaines.

Valeurs associées WALMART NYSE -0.02%