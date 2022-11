Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: nouvelle enveloppe pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 13:56









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Walmart indique que son conseil d'administration a approuvé une nouvelle autorisation de rachats d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars.



Cette nouvelle autorisation vient se substituer à celle existante, pour laquelle une enveloppe de 1,9 milliard de dollars restait disponible à la fin du troisième trimestre comptable du numéro un mondial de la distribution.



'Nous avons connu un bon trimestre avec une croissance forte des ventes mondiales', commente son CEO Doug MacMillon, mettant en avant des gains de parts de marché en épicerie aux Etats-Unis et une amélioration significative des stocks.





