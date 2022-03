Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: nouveau centre logistique en Pennsylvanie information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 16:38









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé mardi son intention d'ouvrir au printemps un nouveau centre logistique en Pennsylvanie afin de continuer à faire croître ses capacités en matière d'approvisionnement.



L'entrepôt de Shippensburg, situé dans le sud de l'Etat, doit s'étendre à terme sur une superficie de près de 170.000 m2 et entraîner la création de quelque 600 postes.



Cette annonce intervient alors que les activités d'e-commerce de Walmart ont grimpé de 70% au cours des deux dernières années.





Valeurs associées WALMART NYSE -1.15%