Walmart moins pessimiste sur ses résultats annuels

(AOF) - Trois semaines après son avertissement, le géant américain de la distribution, Walmart anticipe désormais un recul de ses profits annuels plus faible qu’annoncé alors. Sur l’exercice 2023, le résultat opérationnel ajusté est attendu en baisse de 9% à 11% contre une précédente prévision de -11% à -13%. Les ventes annuelles consolidées sont anticipées en progression de 4,5%. Walmart a réalisé au deuxième trimestre une performance moins mauvaise qu’anticipé.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net a bondi de 20,4% à 5,15 milliards de dollars, soit 1,88 par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est toutefois ressorti à 1,77 dollar, soit 15 cents de mieux que le consensus FactSet. Le résultat opérationnel a reculé de 6% à 6,9 milliards de dollars.

Le distributeur a également fait état d'une hausse de 8,4% du chiffre d'affaires à 152,9 milliards de dollars, là où le marché attendait 150,9 milliards de dollars. Il a progressé de 9,1%, hors effets de change.

A périmètre comparable et hors essence, les ventes de sa plus importante division, Walmart US, ont augmenté de 7,1% à 105,1 milliards de dollars.

