Walmart met en garde contre la pression exercée par le coût du carburant et revoit à la hausse ses objectifs annuels à l'approche des fêtes de fin d'année

La hausse des coûts du carburant complique les efforts de Walmart WMT.O pour maintenir des prix bas, alors même que la forte croissance de ses activités de livraison et d'abonnement a incité le distributeur à revoir à la hausse ses prévisions annuelles à l'approche de la cruciale période des fêtes de fin d'année.

Le plus grand distributeur mondial, considéré comme un indicateur de la santé de la consommation aux États-Unis, a annoncé une hausse de 5,2 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 188,84 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes.

Il table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires net de l’exercice 2027 comprise entre 4,9 % et 5,2 %, contre une prévision précédente de 4 % à 5 %, mais ce chiffre reste inférieur aux attentes des analystes, qui tablent sur une croissance de 5,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général John Furner a déclaré que la flambée des coûts du diesel et du transport avait entraîné environ 2 milliards de dollars de dépenses supplémentaires cette année et pourrait entraver les efforts visant à maintenir des prix bas alors que les consommateurs s'apprêtent à aborder la période des achats de fin d'année.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir en matière d’efficacité », a déclaré M. Furner lors d’une conférence téléphonique post-résultats, ajoutant que la tarification « dépendra vraiment des coûts de transport et des coûts des intrants à l’avenir ».

PROJETS POUR LES FÊTES

Walmart a baissé les prix de milliers de produits alimentaires et de marchandises générales cette année, alors que les Américains recherchent des options moins chères dans un contexte de forte inflation et d’une guerre avec l’Iran qui a fait grimper les prix du carburant. La confiance des consommateurs, bien qu’elle se soit améliorée en novembre , reste faible.

La hausse des coûts de fret et de logistique a pesé sur les bénéfices dans les secteurs de la distribution et des biens de consommation, même si Walmart a partiellement compensé cet impact grâce à près de 3 milliards de dollars de remboursements de droits de douane, a précisé M. Furner.

Les dirigeants se sont néanmoins montrés optimistes quant à la saison des achats de fin d’année.

« C’est l’heure de passer à l’action », a déclaré M. Furner, soulignant que Walmart avait vendu 1 million de dindes de Thanksgiving de plus que l’année précédente après avoir ramené le prix de son panier de repas de fête à son niveau le plus bas depuis le lancement du programme en 2022.

Le distributeur s’est appuyé sur ses magasins, qu’il utilise comme « points de traitement des commandes en ligne », ainsi que sur sa place de marché tierce à forte marge, qui a enregistré des gains au cours du trimestre.

Cela a contribué à soutenir les ventes alors que la croissance de la fréquentation des magasins a ralenti par rapport à l’année précédente.

« À l’heure actuelle, l’évolution des marges prend le pas sur celle de la fréquentation », a déclaré David Wagner, responsable des actions chez Aptus Capital Advisors.

Le distributeur s’est davantage tourné vers les activités d’abonnement, de commerce électronique et de place de marché afin de diversifier ses revenus et de soutenir ses marges. Le mois dernier, il a lancé une offre d’abonnement groupée pour son programme de fidélité Walmart+ et sa filiale de vente en gros Sam’s Club. Les revenus issus des cotisations d’abonnement ont enregistré une hausse à deux chiffres au cours des trois mois clos en octobre.

Sa stratégie axée sur des livraisons plus rapides a également contribué à stimuler les achats répétés, tandis que les clients utilisant ce service étaient plus enclins à adhérer à son programme de fidélité, a indiqué l’entreprise.

Dans l’ensemble, les ventes en ligne aux États-Unis ont augmenté de 23 %, contre une croissance de 28 % un an plus tôt.

Walmart a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les portant de 2,80 à 2,87 dollars par action à 2,84 à 2,89 dollars par action. Les analystes tablent sur 2,88 dollars par action.

Le bénéfice ajusté de 65 centimes par action a légèrement dépassé les estimations, tandis que les charges d'exploitation ont augmenté de 5 % pour atteindre 40,01 milliards de dollars.

L'action Walmart a reculé d'environ 2 %. Le titre a progressé d'environ 14 % cette année et est en passe d'enregistrer une quatrième hausse annuelle consécutive.