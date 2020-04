Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : limitation du nombre de clients en magasins Cercle Finance • 06/04/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - Walmart annonce une limitation du nombre de clients pouvant être présents en même temps dans ses magasins, n'en autorisant plus que cinq sur 1000 pieds carrés (environ 93 m2), soit environ 20% des capacités des magasins. Pour gérer la restriction destinée à lutter contre l'épidémie, les employés devront marquer une queue à l'entrée des points de ventes, et ne permettront qu'une entrée pour une sortie lorsque la capacité maximale sera atteinte.

Valeurs associées WALMART NYSE +0.70%