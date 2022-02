Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: léger relèvement du dividende avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Walmart fait part d'un relèvement de 2% de son dividende annuel, à 2,24 dollars par action. Il sera versé en quatre acomptes de 56 cents chacun, le premier devant être mis en paiement le 4 avril prochain.



Il a engrangé un BPA ajusté en hausse de 10,1% à 1,53 dollar sur son dernier trimestre 2021-22, pour des revenus de 152,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 5,6% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis.



Affichant un BPA ajusté de 6,46 dollars sur l'exercice écoulé, le géant de la distribution alimentaire l'anticipe en croissance de 5-6% hors cessions pour celui qui commence, au cours duquel il compte d'ailleurs racheter pour au moins 10 milliards de dollars d'actions.





