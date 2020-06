Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart : le titre surperforme avec un relèvement de broker Cercle Finance • 22/06/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Walmart (+0,8%) signe l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones lundi à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes d'UBS. Le bureau d'études est passé ce matin d'une opinion 'neutre' à 'achat' sur le numéro un mondial de la distribution, avec un objectif de cours porté de 130 à 135 dollars. D'après UBS, le géant américain est en train d'amorcer une phase d'amplification de la croissance de ses résultats grâce à ses gains de productivité, son développement dans le commerce en ligne et le déploiement de nouvelles technologies. L'analyste mentionne également le succès de l'offre de santé du groupe ainsi que son succès sur des marchés jugés clés, comme l'Inde.

Valeurs associées WALMART NYSE +1.11%