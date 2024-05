Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: le titre profite de l'optimisme d'UBS information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - L'action Walmart signe la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones mardi matin, soutenue par UBS qui a relevé son objectif de cours sur la valeur.



Vers 10h45 (heure de New York), le titre du géant américain de la distribution gagne 1,3%, à comparer avec un gain de 0,2% au même instant pour le Dow.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS dit s'attendre à un 'solide début d'année' de la part de la chaîne de supermarchés, qui devrait avoir bénéficié selon lui d'une dynamique commerciale favorable.



'S'il est vrai que le titre fait l'objet d'un intérêt certain et du soutien du marché depuis quelques trimestres, nous pensons que la publication à venir va permettre de renforcer ce respect bien mérité', explique-t-il.



Du point de vue d'UBS, les résultats qui seront dévoilés la semaine prochaine devraient en effet 'cocher toutes les cases' à un moment où la consommation des ménages commence pourtant à fléchir.



L'analyste dit notamment s'attendre à des gains de parts de marché et à des progrès dans l'évolution de son modèle économique, davantage tourné vers l'automatisation et de nouvelles sources de revenus, ce qui devrait porter le cours de Bourse à court terme.



UBS, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, relève ainsi son objectif de cours de 63 à 69 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.





