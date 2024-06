Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Walmart: le titre monte, Jefferies reste à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Wall Street profitant de l'analyse positive de Jefferies.



L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 77 $ suite à l'assemblée des actionnaires du groupe et une réunion avec la direction.



' Cette semaine, nous étions à Bentonville pour l'assemblée annuelle des actionnaires de Walmart. Au cours de cet événement, nous avons rencontré la direction et avons appris davantage sur ses récentes innovations technologiques ' indique l'analyste.



' Nous avons été satisfait par les annonces de Walmart et continuons de croire que l'IA et l'automatisation pourraient générer plus de 20 milliards de dollars d'EBIT supplémentaire pour Walmart d'ici l'exercice 2029 ' souligne Jefferies.



Walmart a déclaré prévoir désormais, pour l'ensemble de son exercice en cours, des performances 'à la borne haute ou légèrement supérieures à ses fourchettes-cibles initiales'.



Pour rappel, le numéro un mondial de la grande distribution indiquait tabler initialement sur un BPA ajusté entre 2,23 et 2,37 dollars, ainsi que sur des croissances à changes constants de 4 à 6% pour le profit opérationnel ajusté et de 3 à 4% pour les ventes.





Valeurs associées WALMART 66.40 USD NYSE +0.78%