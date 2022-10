Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: lancement de la plateforme Walmart Creator information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Walmart a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme. Le programme s'appelle Walmart Creator. Il s'agit d'un portail unique qui permet aux créateurs de monétiser facilement les produits commercialisés par le détaillant.



Les créateurs qui s'inscrivent ont accès à des dizaines de milliers de produits et ont la possibilité de gagner de l'argent.



Les utilisateurs de la plateforme peuvent partager des liens vers des produits sur n'importe quelle plateforme sociale ou groupe de leur choix, recevoir des recommandations de produits en fonction de leurs intérêts et affinités.



'Nous savons que nos clients sont inspirés par le contenu et les histoires qu'ils voient de leurs influenceurs préférés dans leurs flux sociaux chaque jour', a déclaré William White, directeur du marketing, Walmart U.S.



'Cette nouvelle étape de notre stratégie contribuera à alimenter l'inspiration de nos clients en connectant leurs créateurs préférés directement avec notre marque et les marques qu'ils aiment chez Walmart.'





