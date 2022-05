Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walmart: la livraison par drone va s'étendre information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 16:39









(CercleFinance.com) - Visiblement satisfait par plusieurs mois d'essais jugés concluants, Walmart a annoncé mardi qu'il allait étendre son partenariat conclu avec la start-up DroneUp dans la livraison par drone.



Le géant américain de la distribution indique qu'il prévoit de proposer le service sur 34 localités basées dans l'Arizona, l'Arkansas, la Floride, le Texas, l'Utah et la Virginie d'ici à la fin de l'année.



Cela correspond à un marché potentiel de quatre millions de foyers, avec la capacité de livrer jusqu'à un million de colis par drone chaque année.



Ces livraisons, proposées entre 8h00 et 20h00, porteront sur des articles de taille petite et moyenne, tels qu'une boîte de paracétamol, un paquet de couches ou des pains à hot dog.



Assurées dans un délai de moins de 30 minutes pour 3,99 dollars par commande, elles ne peuvent excéder un poids de cinq kilos.



Lors de la phase de tests, le produit le plus fréquemment commandé par les utilisateurs du service a été Hamburger Helper, une préparation culinaire à base de macaroni, de fromage et de viande hachée.





