Walmart : la cession du japonais Seiyu est finalisée

(CercleFinance.com) - KKR et Rakuten ont annoncé lundi avoir finalisé le rachat de participations au sein de l'entreprise japonaise de grande distribution Seiyu auprès du groupe américain Walmart. En vertu de l'accord, le géant américain du capital-investissement KKR contrôle désormais 65% du capital de Seiyu, tandis que Rakuten, spécialiste japonais du commerce électronique, détient une participation de 20%. Walmart conserve, lui, une part résiduelle de 15% au sein du distributeur. KKR et Rakuten ont annoncé que Tsuneo Okubo, un vétéran du commerce de détail au Japon, allait prendre la tête de l'enseigne fondée en 1963 et qui compte aujourd'hui de plus de 300 magasins, afin d'accompagner la 'nouvelle phase de croissance' de la société.

Valeurs associées WALMART NYSE -1.52%